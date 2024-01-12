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Bodrum Standı Hollanda'da İlgi Odağı Oldu

Hollanda'nın Utrecht kentinde düzenlenen turizm fuarında yer alan Bodrum standı, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Tanıtma Vakfı yetkilileri, yarımadanın tanıtım çalışmalarını gerçekleştirdi. Fuarın ilk gününde Hollanda'nın seyahat acente temsilcileri ve havayolu firmalarının temsilcileri ile görüşmeler yapıldı. Bodrum'a Hollanda'dan gelecek turist sayısını artırmak amacıyla havayolu firmaları ile görüşmeler devam ediyor.

Bodrum Standı Hollanda\'da İlgi Odağı Oldu
12.01.2024 - 16:00,  Güncelleme: 16:02
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10 ile 14 Ocak tarihleri arasında Hollanda'nın Utrecht kentinde gerçekleşen fuarda yer alan Bodrum standı yine ilgi odağı oldu.

2024 yılının ilk yurt dışı fuarı olan organizasyonda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırlamış olduğu Türkiye standının içinde yer alan Bodrum standı katılımcılar tarafından ilgi gördü. Hollanda'nın en büyük turizm fuarı olan Utrecht Vakantiebeurs Turizm Fuarındaki Bodrum standını bu sene 100 bine yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

BOTAV çatısı altında fuara katılım sağlayan Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras ile Bodrum Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Galip Gür tarafından yarımadanın tanıtım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Başkan Aras, fuar etkinliği boyunca önemli temaslar kurarken Türkiye Hollanda Büyükelçisi de Bodrum standına ziyarette bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras fuarın sadece profesyonel ziyaretçilere açık olan ilk gününde Hollanda'nın farklı seyahat acente temsilcileri ve havayolu firmalarının temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Fuara yarımadayı tanıtmak ve Bodrum'a Hollanda'dan gelecek turist sayısını artırmak amacıyla Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum Otelciler Derneği Üyesi Ali Şir Şahin, Bodrum Tanıtma Vakfı Üyeleri, konaklama işletmesi temsilcileri ve turizmciler de katıldı. Özellikle havayolu firmaları ile Hollanda'dan Bodrum'a uçuş sayısının artırılması amacıyla görüşmeler yapıldı.

Yapılan görüşmelerle ilgili Ahmet Aras şunları söyledi: "Köklü tarihi, kültürel yapısı ve çeşitli doğal güzellikleri olan kentimiz her yıl hem yurt içi hem de yurt dışından ziyaretçileri kendine çekiyor. Doğal güzelliklerimiz dışında, spor ve kültürel donanımlara da sahip olan kentimizi daha geniş kitlelere tanıtmak, Hollanda'dan kentimize gelecek turist sayısını artırmak için Bodrum Belediyesi ve BOTAV olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilgilenmemiz gereken en önemli unsur ulaşım. Bu doğrultuda Hollanda'nın seyahat acenteleri ve havayolu firmaları ile görüşmelerimiz verimli bir şekilde devam ediyor" - MUĞLA

Kaynak: İHA
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