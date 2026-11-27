İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, yapay zekanın insanlara fayda sağlaması gerektiğini, hükümetlerin bu teknolojinin toplumun refahına nasıl katkıda bulunacağını kamuoyuna anlatması gerektiğini ifade etti.

Bailey, Politico internet sitesine verdiği röportajda yapay zekanın kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın insanlara fayda sağlaması gerektiğine işaret eden Bailey, bu teknolojinin verimliliği ve refahı artırmasını istediğini anlattı.

Bailey, "Yapay zekanın insan kontrolünde olması gerekiyor. Yapay zekanın insanlar tarafından kullanılmasını istiyoruz." diye konuştu.

İnsanların bir teknolojinin hızla gelişmesinin kendilerine ne fayda sağlayacağını sormasını makul bulduğunu ifade eden Bailey, hükümetlerin yapay zekanın topluma nasıl katkı sağlayacağını kamuoyuna anlatması gerektiğine dikkati çekti.

Bailey, "İnsanların bu teknolojiye güvenmesi gerekiyor. Daha fazla şeffaflık gerekiyor. Bunun ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını ve bizim neler yaptığımızı açıklamak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın kullanımına ilişkin sınırları belirleme görevinin yasa koyuculara düştüğünü belirten Bailey, "Bu biraz çocuk yetiştirmeye benziyor. Onlara bir şeyler yapma fırsatı vermelisiniz ama bazı sınırlar da koymalısınız." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın yapay zekayı ülkesinin G20 dönem başkanlığının öncelikleri arasına alma planına destek veren Bailey, en gelişmiş yapay zeka modellerine erişim sağlanması ve bu modellerin uluslararası düzeyde daha fazla test edilmesi çağrısında bulundu.