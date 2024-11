Boeing'den büyük işten çıkarma

Ekonomi

Dünyanın önde gelen havacılık devi bir süredir ekonomik zorluklar yaşıyor. Ekonomik buhranı aşmak için çareler arayan şirket, çözümü işten çıkarmalarda buldu.

The Seattle Times'ın haberine göre, işten çıkarmalar geçen hafta Havacılık ve Uzay Profesyonel Mühendislik Çalışanları Derneği (Society of Professional Engineering Employees in Aerospace, SPEEA) üyelerine yapıldı. İşçiler Ocak ayı ortasına kadar bordroda kalmaya devam edecekler.

Boeing Ekim ayında yaptığı açıklamada önümüzdeki aylarda işgücünün %10'unu, yani yaklaşık 17.000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. CEO Kelly Ortberg çalışanlara şirketin "mali gerçekliğimizle uyumlu olması için işgücü seviyelerini sıfırlaması" gerektiğini söyledi.

TAZMİNATLAR ÖDENECEK

Society of Professional Engineering Employees in Aerospace ya da SPEEA sendikası kesintilerin 438 üyesini etkilediğini açıkladı. Sendikanın yerel şubesinde çoğunluğu Washington'da olmak üzere Oregon, Kaliforniya ve Utah'ta da 17.000 Boeing çalışanı bulunuyor.

Uygun çalışanlar kariyer geçiş hizmetleri ve üç aya kadar sübvansiyonlu sağlık yardımları alacaklar. İşçiler ayrıca her hizmet yılı için genellikle yaklaşık bir haftalık ücret olmak üzere kıdem tazminatı alacaklar.