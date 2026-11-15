Bolat ve Uraloğlu, Filistin Devleti'nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Bolat ve Uraloğlu, Filistin Devleti'nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Ticaret Bakanı Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Filistin Devleti'nin 38. kuruluş yıl dönümünü mesajla kutladı. Bolat Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini, Uraloğlu da dayanışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Filistin Devleti'nin ilanının 38. yıl dönümünü yayımladıkları mesajla kutladılar.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'in yalnızca bir coğrafyanın adı değil, ortak tarihin, kardeşliğin ve vicdanın bir parçası olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin Devleti'nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, yıllardır büyük acılara, zorluklara ve kayıplara rağmen umutlarını ve geleceklerine dair inançlarını koruyan Filistinli kardeşlerimizi gönülden selamlıyorum. Dileğimiz, Filistinli çocukların korkuyla değil, umutla büyüdüğü, annelerin evlatları için endişelenmediği, barışın, huzurun ve özgürlüğün hakim olduğu bir geleceğe kavuşmalarıdır. Türkiye olarak Filistin halkının yanında durmaya, adaletin ve vicdanın sesi olmaya devam edeceğiz. Filistin'e özgürlük, Filistin'e huzur, Filistin'e adil bir gelecek diliyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini saygıyla selamlayarak, "Filistinli kardeşlerimizin özgür ve bağımsız bir geleceğe ulaşması için Türkiye olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Adil ve kalıcı bir barışın tesisi için Filistin halkıyla dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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