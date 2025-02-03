Bolu\'da Hamsi Yokluğu, İstavriti Artırdı

Ekonomi

Bolu'da tezgahlarda hamsinin yokluğu vatandaşı istavrite yöneltti. Balık sezonunun bitmesine 2 ay kala balıkçı Emre Yıldız, soğuk hava şartlarının ardından hamsinin tekrar tezgahlarda olacağını söyledi.

İhsaniye Mahallesi'ne her pazartesi kurulan pazarda istavrit bolluğu yaşanıyor. Pazar tezgahlarında hamsinin yokluğu vatandaşı istavrite yöneltti. Geçtiğimiz hafta cuma gününe kadar 200-250 lira arasında satışa sunulan hamsi, 2 gündür tezgahta yerini almadı. Yıllardır balıkçılık yapan Emre Yıldız, hafta içi beklenen soğuk havaların ardından hamsinin tezgahta yerini almasını beklediklerini ifade etti. Yıldız, "Hafta içi Karadeniz ve Bolu'ya çok sert bir hava geliyor, bu süreçte deniz biraz karışır. Bu havanın arkasından bir bolluk daha olur" dedi.

"Vatandaş hamsi olmayınca istavriti tercih ediyor"

Tezgahta çeşitli balıkların olduğu bilgisini veren Yıldız, "2 gündür hamsi yok, istavrit, mezgit, sardalya, uskumru var onları satıyoruz. Vatandaş hamsi olmayınca istavriti tercih ediyor. İstavrit kilosu 150 lira, mezgit ve uskumru kilosu 200, büyük balıklar da var, onların fiyatı stabil, palamut ise tanesini 100 liradan satıyoruz" diye konuştu.

"Hamsi gelmez diye bir şey yok illaki gelir"

Hamsinin tekrar tezgahlardaki yerini alacağını belirten balıkçı Emre Yıldız, "Sezonun bitmesine 2 ay var, hamsi gelmez diye bir şey yok illaki gelir. Denizle pazarlık olmaz, biz bir bolluk daha bekliyoruz bu süreçte. Hamsi geliyor, hafta içi 200-250 fiyat aralığında sattık. Ama bizim bolluk dediğimiz 100-150 lira fiyatlarına düşmesi. 2 ay var daha sezonun bitmesine biz balıkçılar olarak bir bolluk daha bekliyoruz. Hafta içi Karadeniz ve Bolu'ya çok sert bir hava geliyor, bu süreçte deniz biraz karışır. Bu havanın arkasından bir bolluk daha olur. Hem vatandaş balık yemiş olur hem de biz satarız" ifadelerini kullandı. - BOLU