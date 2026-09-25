Bolu'da köylüler yüzde 100 doğal ürünlerini semt pazarında aracısız satıyor - Son Dakika
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Bolu'da köylüler yüzde 100 doğal ürünlerini semt pazarında aracısız satıyor

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Bolu\'da köylüler yüzde 100 doğal ürünlerini semt pazarında aracısız satıyor
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Bolu'da köylüler, tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyveler ile tereyağı, süt, yumurta gibi köy ürünlerini semt pazarlarında aracısız satıyor. Vatandaşlar farklı köy ürünlerini aynı pazarda bulurken, üretici ürünlerin yüzde 100 doğal olduğunu belirtiyor.

Bolu'da köylüler, tarlalarında ve bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyvelerin yanı sıra kendi ürettikleri doğal ürünleri pazar tezgahlarında vatandaşlarla buluşturuyor. Üreticiler, aracısız satış yaparak ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırıyor.

Bolu'da kurulan semt pazarlarında köylerden gelen üreticiler, tarlalarında ve bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri satışa sunuyor. Sebze ve meyvelerin yanı sıra tereyağı, süt, yumurta, mantar, ekmek, tarhana ve erişte gibi köy ürünleri de tezgahlarda yer alıyor. Üreticiler, aracısız satış sayesinde ürünlerini doğrudan vatandaşlara ulaştırırken, vatandaşlar da farklı köy ürünlerini aynı pazarda bulma imkanı yakalıyor. Köylerden pazara getirilen ürünler, vatandaşların da ilgisini görüyor. Üreticiler, kendi emekleriyle yetiştirdikleri ve hazırladıkları ürünleri doğrudan tüketiciye ulaştırmaya devam ediyor.

"Ürünlerimizin hepsini kendimiz üretiyoruz"

Çukurören köyünden pazara gelen üreticilerden biri, kendi yetiştirdiği ve ürettiği ürünleri sattığını belirterek, "Yüzde 100 doğal yetiştirdiğimiz ürünleri pazar tezgahlarında satıyoruz. Kendimiz yetiştiriyoruz. Üreticiden halka buluşuyor. Köylerimizdeki ürünleri direkt tezgahlara getiriyoruz. Ürünlerimizin hepsini kendimiz üretiyoruz. Yoğurt, makarna, ekmek gibi ürünleri de kendimiz yapıyoruz. Vatandaşın çok ilgisi var. Katkı maddesi yok. Yüzde 100 doğal ürünlerimiz" dedi.

Kaynak: İHA
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