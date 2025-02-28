Bolu\'da Ramazan Pidesi 18 Lira

Ekonomi

Bolu Belediyesi Halk Ekmek, Ramazan ayına özel pide fiyatını 18 lira olarak belirlediğini açıkladı.

Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi, Bolu Belediyesi Halk Ekmek satış noktalarından vatandaşın sofrasına taşınacak. Bolu Belediyesi Halk Ekmek, 320 gramlık Ramazan pidesini sadece 18 liradan satışa sunacak. Bolu'nun dört bir yanındaki Halk Ekmek büfelerinde yerini alacak pideler, Ramazan ayının ilk günü itibarıyla vatandaşlarla buluşacak. Özel fırın ve marketlerde ise aynı gramajdaki pideler 25 TL'den satılacak. - BOLU