Bolu İkinci El Araç Piyasası Durgun - Son Dakika
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Bolu İkinci El Araç Piyasası Durgun

Bolu İkinci El Araç Piyasası Durgun
12.07.2026 22:17
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Bolu'da ikinci el araç satışlarında yaz aylarında beklenen hareketlilik yaşanmadı.

Bolu'da ikinci el araç piyasasında yaz döneminde beklenen hareketlilik yaşanmadı.

Bolu'da ikinci el otomobil piyasasında yaz aylarında beklenen hareketlilik gerçekleşmedi. Fiyatlarda yaşanan geri çekilmelere rağmen satışların istenilen seviyeye ulaşmadığını belirten oto galerici Enes Çamlıoğlu, geçmiş yıllarda yaz aylarında yaşanan hareketliliğin bu yıl görülmediğini, satışların daha sakin ilerlediğini ifade etti. Çamlıoğlu, yaz piyasasının beklentilerinin altında kaldığını belirterek, "İşlerimiz genel olarak biraz durgun. Özellikle yaz piyasasında böyle olmasını beklemiyorduk. Beklenenin aksine yaz piyasası şu an için beklediğimizden çok daha durgun geçiyor. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi, altının, borsanın halktaki beklenen yükselişi ve ivmeyi gösterememesi. Altın 6 bin seviyelerinde, daha önce 8 bin lira civarlarından bu rakamlara düştüğü için o seviyelerde yakalanan vatandaşlarımız beklemeyi tercih ediyor. Dolayısıyla piyasaya bu parayı süremiyor" diye konuştu.

"İnsanlar ihtiyacı olmasa da otomotiv alıyordu"

Vatandaşların son yıllarda parasını değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yöneldiğini belirten Çamlıoğlu, "Borsa da aynı şekilde. Türk halkı artık TL'yi, kendisine en çok gelir getirecek argümanı kullanmayı öğrendi. Bunlar altın, dolar, euro, döviz, borsa, araç ya da gayrimenkul şeklinde gidiyor. Geçtiğimiz yıllarda otomotiv çok prim yaptığı için insanlar ihtiyacı olmasa bile otomotiv alıyordu, ikinci aracı alıyor ya da değiştiriyordu. Birazcık da eğilim bu yöndeydi. Son zamanlarda otomotiv bu beklenen ivmeyi ve primi göstermediği için piyasa biraz daha yavaşlamış durumda" dedi.

"İnsanlar paralarını koruma düşüncesindeler"

Vatandaşların bu dönemde önceliğinin parasını korumak olduğunu söyleyen Çamlıoğlu, otomobil piyasasının ilerleyen dönemde yeniden hareketlenebileceğini ifade etti. Çamlıoğlu, "İnsanlar şu an parasını korumak, mümkün mertebe çoğaltmak düşüncesindeler. Araba bu konuda son yıllarda biraz daha geride kaldı. Ancak geçtiğimiz yıllara bakarak bu piyasanın tekrardan hareketleneceğini, otomobillerin de biraz prim yapacağını söyleyebilmek lazım. Şu an bir miktar yüzde 5-10 civarlarında geri gelen fiyatların, yüzde 15-20 seviyesinde yeniden atak yapabileceği de söz konusu" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Finans, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolu İkinci El Araç Piyasası Durgun - Son Dakika

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