Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika
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Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

24.10.2022 18:05

Önceki hafta piyasalardaki kapanışını yüzde 8,48 değer kazanarak kapatan BIST 100, kapanışı 3.934 puandan yapmıştı. BIST 100 yeni haftaya yükselişle başlamasından sonra 4.003 puanla tarihi zirvesini görerek rekor kırdı.

Geçen hafta küresel pay piyasalarından pozitif ayrışan ve haftalık bazda yüzde 8,48 değer kazanan BIST 100 endeksi, cuma gününü 3.934 puandan tamamlamıştı. Yeni haftanın başlangıcında da yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, 4.003 puanla tarihi zirvesini gördü. Endeksin önceki kapanış seviyesine göre değer kazanımı ise yüzde 1,7'yi aştı.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "ultra şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair beklentilerin güçlenmesi ile küresel çapta risk iştahının arttığını söyledi. Piyasalarda, daha önce 75 baz puanda yoğunlaşan Fed'in aralık ayı toplantısına ilişkin faiz artırımı beklentilerinin 50 baz puana evrildiğine işaret eden analistler, yurt içinde bu hafta yoğunlaşacak 3. çeyrek şirket finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentilerin de pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

DESTEK KONUMU 3900-3850 OLARAK BELİRLENDİ

Analistler, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Avrupa ve Japonya merkez bankası kararları ile ABD ve Almanya'da büyümenin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.050 puanın direnç, 3.900 ve 3.850 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika

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