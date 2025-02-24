Borsa'da Açığa Satışta Yeni Kural - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa'da Açığa Satışta Yeni Kural

Borsa İstanbul, BIST 50 paylarında açığa satışta yukarı adım kuralını uygulamaya başlayacak.

24.02.2025 10:17
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Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Borsa İstanbul, piyasaların işleyişine ilişkin aldığı kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 5 Aralık 2024'te aldığı kararla BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabileceği belirtilerek, "Söz konusu paylarda 24 Şubat 2025 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebileceği aktarılan açıklamada, ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışların da açığa satış kapsamında olduğundan, yatırımcılar ve yatırım kuruluşları tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa'da Açığa Satışta Yeni Kural - Son Dakika

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