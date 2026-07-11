Borsa Düştü, Dolar ve Avro Yükseldi

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, dolar ve avro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,67 düşüşle 14.321,19 puandan tamamladı. Endeks hafta içinde en düşük 14.053,48 puanı ve en yüksek 14.629,66 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde teknoloji endeksi yüzde 4,74 azalışla 48.085,74 puana, mali endeks yüzde 1,41 değer kaybıyla 20.533,77 puana gerilerken, sanayi endeksi yüzde 0,32 yükselişle 18.344,42 puana ve hizmetler endeksi ise yüzde 0,38 artışla 12.645,21 puana çıktı.

Aksa Enerji Üretim en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisseler arasında yüzde 13,84 ile Aksa Enerji Üretim ilk sırada yer aldı.

Aksa Enerji Üretimi, yüzde 11,22 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 9,70 ile Odine Teknoloji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 26,59 ile Balsu Gıda, yüzde 22,26 ile İzdemir Enerji, yüzde 15,15 ile Oba Makarnacılık oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 687 milyar 200 milyon lirayla ASELSAN, 541 milyar 800 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ, 541 milyar 800 milyon lirayla Garanti BBVA olarak sıralandı.

Dolar ve avro değer kazandı

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 0,99 azalışla 6 bin 205 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,90 düşüşle 40 bin 590 liraya indi.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışının yüzde 3,02 altında 10 bin 180 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı, yüzde 0,39 artarak 46,9860 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,23 yükselişle 53,6940 liraya çıktı.

Geçen hafta 62,5170 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,81 artışla 63,0260 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise yüzde 0,15 değer kaybederek 58,1880 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)