Borsa Düşüşte: Orta Doğu Belirsizliği
Borsa Düşüşte: Orta Doğu Belirsizliği

25.03.2026 00:10
New York borsası, Orta Doğu'daki gerilimle günü düşüşle tamamladı; Dow Jones %0,18 azaldı.

NEW New York borsası, Orta Doğu'daki gerilime dair belirsizliğin sürmesiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalarak 46.124,06 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 azalışla 6.556,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 düşüşle 21.761,89 puana geriledi.

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin belirsizlik yatırımcıların risk iştahını baskılarken pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran ile "verimli" görüşmeler gerçekleştirildiğini ve iki ülkenin de "anlaşma yapmak istediğini" belirtmesi, bölgede tansiyonun düşebileceğine dair beklentilerle piyasaları desteklemişti. Ancak İranlı yetkililer, ABD ile doğrudan müzakere yapılmadığını belirtmişti.

Trump, bugün de İran ile müzakere halinde olduklarını ifade ederek, "(İran) Dün gerçekten harika bir şey yaptılar. Bize bir hediye gönderdiler. Hediye bugün elimize ulaştı, çok büyük ve kıymetli bir hediyeydi. Hediyenin ne olduğunu söylemeyeceğim." diye konuştu.

Konuşmasının devamında da Trump, söz konusu hediyenin "petrol ve doğal gazla ilgili bir şey" olduğunu söyledi.

Öte yandan ABD basınında, yaklaşık 3 bin askerin "İran ile savaşa destek" amacıyla Pentagon tarafından Orta Doğu'ya gönderilmesi konusunda son aşamaya gelindiği ancak henüz resmi talimatın verilmediğine yönelik haberler çıktı.

Ayrıca haberlerde, körfez ülkelerinin İran'a yönelik olası bir saldırıya her geçen gün daha fazla yaklaştığı ve ABD'ye verdiği desteği kademeli olarak artırdığı da iddia edildi.

Trump'ın gerginliklerin sona erebileceğine ilişkin iyimser mesajlarıyla dün 100 doların altına gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 23.00 itibarıyla yaklaşık yüzde 4 artışla 103,80 dolara çıktı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliğinde geçen yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2,8'den 1,8'e revize edildi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) martta 52,4'e yükselirken, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri sırasıyla 51,1 ve 51,4'e gerileyerek 11 ayın en düşük seviyesine indi ve iş faaliyetlerindeki büyümenin yavaşladığının sinyalini verdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa Düşüşte: Orta Doğu Belirsizliği - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
