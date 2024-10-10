Borsa Enflasyon ve İşsizlik Verileriyle Düşüşte

Ekonomi

New York borsası, ABD'de eylül ayına ilişkin enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta artması sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalışla 42.454,12 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 azalarak 5.780,05 puana ve ?Nasdaq endeksi yüzde 0,04 azalışla 18.283,90 puana indi.

ABD'de enflasyon verilerinin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi ve işsizlik maaşı başvurularının beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin hızını yavaşlatabileceğine dair beklentilerle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,3 ve yıllık 3,3 artarak beklentilerin üzerinde seyir izledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 5 Ekim ile biten haftada 258 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Böylece, işsizlik maaşına başvuranların sayısı, Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışta Helene Kasırgası ile işçi grevlerinin de kısmen etkili olduğunu belirtti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 86 seviyesinde seyrederken, yüzde 14 ihtimalle faiz oranlarını sabit tutacağı öngörüldü.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, ekonomik görünümün nasıl gelişeceğine bağlı olarak bankanın gelecek ayki toplantısında faiz oranlarını çeyrek puan düşürmeye veya sabit tutmaya açık olduğunu ifade etti. Bostic, "Veriler bunun uygun olduğunu gösteriyorsa, bir toplantıyı pas geçme konusunda tamamen rahatım." değerlendirmesinde bulundu.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee gelecek 1,5 yıl içinde "kademeli" faiz indirimleri öngördüğünü belirtirken, New York Fed Başkanı John Williams enflasyon baskılarının hafiflemeye devam etmesiyle daha fazla faiz indirimi beklediğini aktardı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'ün üzerindeki seyrini korudu.

Kurumsal tarafta ise şirket bilançoları takip edilirken, Delta Air Lines'ın hisseleri, şirketin üst yöneticisinin, ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde seyahat talebindeki olası yavaşlama nedeniyle dördüncü çeyrekte gelirlerinin olumsuz etkilenebileceği konusunda uyarması sonrası yüzde 1,06 değer kaybetti.

Analistler, ABD'nin bazı büyük bankalarının yarın açıklanacak bilançolarının yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.