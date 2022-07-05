Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

05.07.2022 09:59
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,49'luk yükselişle başladı.

Borsa, güne yüzde 0,49'luk yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,49'luk yükselişle başladı. Endeks, 11,85 puanlık artışla 2.417,84 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

(İHA)

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Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

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