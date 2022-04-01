Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

01.04.2022 09:59
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 2.238,73 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 2.238,73 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,43 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 2.238,73 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,38 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,06'yla turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,14 değer kazancıyla 2.233,30 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleri ile küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Jeopolitik riskler ve artan enflasyonist baskılar nedeniyle merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha agresif bir şekilde gerçekleştireceği beklentilerinin arttığını vurgulayan analistler, bu kapsamda tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de sürdüğünü ifade etti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, ayrıca dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

Yurt içinde kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme raporunu açıklamasının beklendiğini anımsatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

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Borsa İstanbul, Turizm, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika


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