Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,57 değer kaybederek günü 1.383,77 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,97 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,53 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 3,03 ile spor oldu.

Analistler, dünya genelinde tedarik zincirindeki sıkıntılar, enerji arzındaki yetersizlik ve artan ham madde fiyatları ile küresel piyasalarda belirsizliğin arttığını vurguladı.

Brent petrolün varil fiyatının, arz tarafındaki olumsuzluklarla artış eğilimini sürdürerek 79,9 dolarla Ekim 2018'den beri en yüksek seviyesine yükselmesi ve doğal gaz fiyatının Avrupa'da tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının tedirginlikleri artırdığını belirten analistler, piyasalarda ülke ve sektör bazlı farklılaşmaların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Yarın dünyanın önde gelen merkez bankası başkanlarının Avrupa Merkez Bankasının düzenleyeceği Merkez Bankacılığı Forumu'nda yapacağı açıklamaların piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, veri gündeminde de yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ekonomik ve tüketici güven endeksi, ABD'de bekleyen konut satışları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 seviyesinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.