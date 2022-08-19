Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,34'lük yükselişle tamamladı. Endeks 40,01 puan artışla 3.020,01 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacminde 87,1 milyar lira ile rekor kırıldı. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,47 azalırken, holding endeksi de yüzde 1,76 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Borsa günü rekor işlem hacmiyle 1,34'lük yükselişle kapattı - Son Dakika

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