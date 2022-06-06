Borsa günü rekorlarla tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü rekorlarla tamamladı

06.06.2022 18:23
Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,80 kazançla 2.648,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi rekorunu 2.654,41 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,80 kazançla 2.648,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi rekorunu 2.654,41 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 48,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,00 ve holding endeksi yüzde 2,86 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,80 kazançla 2.468,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.654,41 puana taşıdı.

Analistler, enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin resesyon endişelerini yatıştırması ve Çin'in yeni tip koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına almasının ardından tekrar normalleşmeye başlamasının risk iştahını artırdığını söyledi.

Yarın Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, Almanya'da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.650 seviyesinin direnç, 2.560 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günü rekorlarla tamamladı - Son Dakika

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