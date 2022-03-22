Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

22.03.2022 13:07
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 azalışla 2.171,10 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 azalışla 2.171,10 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,93 puan değer kaybederek 2.171,10'a indi. Toplam işlem hacmi 16,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,97 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,62 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, bugün Ereğli Demir Çelik başta olmak üzere endeks üzerinde ağırlığı yüksek hisse senetlerinde temettü ödemelerinin gerçekleştirilmesi nedeniyle BIST 100 endeksinin gerilediğini bildirdi.

Rusya- Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini dile getiren analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki tutumunun da oynaklığı artırdığını söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı konuşmada gerek görülmesi halinde mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına gidebileceklerini belirterek, gelecek toplantılar için 50 baz puanlık faiz artışlarına kapıyı açık bıraktı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise Avrupa ve ABD ekonomilerinde ekonomik toparlanmanın farklı safhalarda olduğunu, bu nedenle ECB para politikalarının Fed ile uyumlu olmayabileceğini ifade etti.

Bugün de ECB Başkanı Lagarde ve Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, veri takviminde ise ABD'de Richmond Fed imalat endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.195 ve 2.220 seviyelerinin direnç, 2.130 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Yatırım, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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