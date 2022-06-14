Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

14.06.2022 13:07
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 2.508,91 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 2.508,91 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,23 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,00, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,21 ile inşaat, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak için atacağı adımların ülkeyi resesyona sokacağı endişesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini ifade etti.

Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdiği 75 baz puanlık faiz artışının, bu sabah itibarıyla yüzde 96 ihtimalle para piyasalarında Fed'in faiz kararına ilişkin en güçlü beklenti konumuna geldiğine işaret eden analistler, yarın açıklanacak karar öncesi piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Yarın Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını vurgulayan analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da takip edileceğini kaydetti.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde bütçe dengesi ve konut satışları, yurt dışında ise Çin'de ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi, ABD'de perakende satışların öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.440 seviyelerinin destek, 2.560 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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