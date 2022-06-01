Borsa günü rekorlarla tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

01.06.2022 13:07
Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,85 kazançla günü 2.568,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde 2.585,78 puanla rekor seviyeyi gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,85 kazançla günü 2.568,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde 2.585,78 puanla rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 42,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,46 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile ulaştırma oldu.

Günü 2.568,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, gün içinde 2.585,78 puana kadar ulaşarak rekor seviyeyi gördü.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ve küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyretmesine karşın BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığını vurguladı.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de fabrika siparişleri ve ADP istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, tarihi zirvesi olan 2.600 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
A Mili Takım, günü çift antrenmanla tamamladı A Mili Takım, günü çift antrenmanla tamamladı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günü rekorlarla tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 18:28:56. #1.11#
SON DAKİKA: Borsa günü rekorlarla tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement