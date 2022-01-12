Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1.10 artışla 2.068,55 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,53 puan değer kazanarak 2.068,55 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 17,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,34 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile bilişim oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin daha net bir resim ortaya koyarak küresel piyasaları rahatlattığını, bugün ise gözlerin ABD'deki enflasyon verilerine çevrildiğini belirtti. ABD'de kasımda yüzde 6,8 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 7'ye yükselmesi bekleniyor.

Bugün yurt içi veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 ve 2.090 seviyelerinin direnç, 2.050 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.