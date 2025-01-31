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Ekonomi

Borsa Haftalık Değişim Raporu

Borsa İstanbul'da BIST 100 düştü, altın ve dolar değer kazandı, avro ise azaldı.

31.01.2025 19:47
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,99, avro/TL yüzde 0,51 azalırken altının gram fiyatı yüzde 1,57, dolar/TL yüzde 0,47 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.962,56 puanı ve en yüksek 10.180,41 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,99 altında 10.004,38 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,57 artışla 3 bin 236 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,55 yükselişle 21 bin 931 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 337 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,56 artarak 5 bin 420 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,47 değer kazanarak 35,8580 liraya çıkarken avro yüzde 0,51 azalışla 37,2210 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, emeklilik fonları yüzde 0,48 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,07 ile "borçlanma araçları" fonları oldu.

Kaynak: AA

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