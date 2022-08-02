Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa haftaya yükselişle başladı

02.08.2022 01:15
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa, haftaya yüzde 0,52'lik yükselişle başladı.

Borsa, haftaya yüzde 0,52'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,52'lik yükselişle başladı. Endeks, 13,42 puanlık artışla 2.605,80 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi 0,88 değer kazandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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