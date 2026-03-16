Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Yükselişte

16.03.2026 10:11
BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,21 artışla 13.119,91 puandan başladı. Küresel piyasalar karışık.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,21 artışla 13.119,91 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kaybederek 13.092,93 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,98 puan ve yüzde 0,21 artışla 13.119,91 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,47 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 0,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Yurt içi piyasalar ise küresel piyasalardan pozitif ayrışıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 27 Mart seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

