Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 708 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 646 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 710 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,9 artışla 2 milyon 708 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 685 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de, altında işlem hacmi 3 milyar 33 milyon 252 bin 437,72 lira, işlem miktarı ise 1.131,84 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 281 milyon 38 bin 870,08 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Akbank, Zirve Değerli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

16.08.2024 17:19
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 708 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 646 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 710 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,9 artışla 2 milyon 708 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 685 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 3 milyar 33 milyon 252 bin 437,72 lira, işlem miktarı ise 1.131,84 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 281 milyon 38 bin 870,08 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Akbank, Zirve Değerli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.685.000,002.491,25

En Düşük2.646.000,002.440,00

En Yüksek2.710.000,002.690,00

Kapanış2.708.000,002.513,00

Ağırlıklı Ortalama2.682.932,052.484,14

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.033.252.437,72

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.131,84

Toplam İşlem Adedi49

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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