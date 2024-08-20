Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 782 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 764 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 782 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,2 artışla 2 milyon 782 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 750 bin liradan tamamlamıştı.

20.08.2024 18:48
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 782 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 764 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 782 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,2 artışla 2 milyon 782 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 750 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 270 milyon 918 bin 722,88 lira, işlem miktarı ise 822,86 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 320 milyon 816 bin 731,94 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.750.000,002.532,00

En Düşük2.764.000,002.510,00

En Yüksek2.782.000,002.560,00

Kapanış2.782.000,002.560,00

Ağırlıklı Ortalama2.779.726,032.551,05

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.270.918.722,88

Toplam İşlem Miktarı (Kg)822,86

Toplam İşlem Adedi32

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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