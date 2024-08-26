Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,9 artarak 2 milyon 817 bin lira oldu. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 810 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 827 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 817 bin lira olarak belirlendi.

26.08.2024 17:46
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 817 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 810 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 827 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,9 yükselişle 2 milyon 817 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 791 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 785 milyon 988 bin 426,22 lira, işlem miktarı ise 1.005,95 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 866 milyon 810 bin 995,21 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye Vakıflar Bankası ve Atanur Kuyumculuk olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.791.000,002.557,00

En Düşük2.810.000,002.520,00

En Yüksek2.827.000,002.578,00

Kapanış2.817.000,002.578,00

Ağırlıklı Ortalama2.814.748,542.535,96

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.785.988.426,22

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.005,95

Toplam İşlem Adedi31

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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