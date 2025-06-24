Borsa İstanbul\'da ateşkes rallisi

Orta Doğu'da İsrail ve İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından piyasalarda esen pozitif rüzgârlar, içeride de etkisini gösteriyor. Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,67 değer kaybederek 9.141 puandan kapanış yapmıştı. Endeks yeni güne ise %3,04 gibi oldukça yüksek bir primle 9.419 puandan başladı.

BORSA GÜNÜ YÜZDE 3 ARTIŞ İLE AÇTI

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kaybederek 9.141,31 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 277,83 puan ve yüzde 3,04 artışla 9.419,14 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,71, holding endeksi yüzde 3,09 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN ULAŞTIRMA

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,17 ile ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 1,44 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki ateşkes iyimserliğiyle pozitif bir seyir izlerken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

Bölgeye ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da yakından takip edilecek.