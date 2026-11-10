Borsa İstanbul'da BIST 100 50,81 puan azalışla 11.661,86 puandan kapandı - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da BIST 100 50,81 puan azalışla 11.661,86 puandan kapandı

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BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre 50,81 puan azalarak yüzde 0,43 değer kaybıyla 11.661,86 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi yüzde 0,02 azalışla 14.607,56 puandan kapanırken standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 578 bin lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 50,81 puan azalarak 11.661,86 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 46,18 puan ve yüzde 0,39 artışla 11.758,85 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.642,25 puanı, en yüksek 11.786,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kaybederek 11.661,86 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 3,40 puan ve yüzde 0,02 azalışla 14.607,56 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,66, teknoloji endeksi yüzde 0,83 ve sanayi endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 72'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Tüpraş, ASELSAN ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 49 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 4 bin 49 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 578 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,78, bileşik getirisi yüzde 38,98 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 50,0727, satışta 50,2733 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 50,0527, satışta 50,2533 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1180, sterlin/dolar paritesi 1,3375 ve dolar/yen paritesi 158,6 düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün ocak vadeli varili ise yüzde 2,3 azalışla 90,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100 50,81 puan azalışla 11.661,86 puandan kapandı - Son Dakika
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