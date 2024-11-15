Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşle Kapatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşle Kapatıldı

BIST 100 endeksi, günü 9.389,62 puandan kapatırken; mali, sanayi ve hizmet endekslerinde kayıplar görüldü.

15.11.2024 19:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30,80 puan azalarak 9.389,62 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 27,28 puan ve yüzde 0,29 yükselişle 9.447,70 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.375,93 puanı, en yüksek 9.501,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 9.389,62 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 59,66 puan ve yüzde 0,57 kayıpla 10.363,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 47'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 571 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 571 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 2 milyon 980 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,3093 lira, satışta 34,4467 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,2756 lira, satışta 34,4129 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 155,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 azalışla 72 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşle Kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşle Kapatıldı - Son Dakika
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