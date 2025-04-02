Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte

BIST 100 endeksi %1,41 kayıpla 9.523,31 puandan kapandı, altın fiyatları arttı.

02.04.2025 19:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 136,17 puan azalarak 9.523,31 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 53,10 puan ve yüzde 0,55 azalışla 9.606,37 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.517,72 puanı, en yüksek 9.643,17 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 değer kaybıyla 9.523,31 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 177,66 puan ve yüzde 1,68 kayıpla 10.399,42 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 1,41, sanayi endeksi yüzde 1,02 ve teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 62'si geriledi. Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Tekfen Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 125 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 125 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasasında standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 3 milyon 861 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,38, bileşik getirisi de yüzde 45,66 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,8294 lira, satışta 37,9810 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,7392 lira, satışta 37,8904 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 150,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 artışla 74,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte - Son Dakika

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