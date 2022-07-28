Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

28.07.2022 18:42
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,78 puan azalarak 2.543,33 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,78 puan azalarak 2.543,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 23,09 puan ve yüzde 0,91 değer kazanarak 2.567,20 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.537,20, en yüksek 2.574,38 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 2.543,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,60, teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,65 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yatay seyirle kapandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,95 puan ve yüzde 0,29 düşüşle 2.698,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 51'i geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.756,05 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.756,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kayıpla 994 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,8919 lira, satışta 17,9636 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,8576 lira, satışta 17,9291 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,53'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,69'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0165, sterlin/dolar paritesi 1,2128, dolar/yen paritesi de 134,46 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,05 yükselişle 102,32 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
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Borsa günü yatay tamamladı Borsa günü yatay tamamladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 enflasyon tahmininin yüzde 60,4'e yükseltildiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 enflasyon tahmininin yüzde 60,4'e yükseltildiğini açıkladı.
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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