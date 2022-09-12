Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

12.09.2022 19:02
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 127,82 puan artarak 3.649,21 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 127,82 puan artarak 3.649,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 64,24 puan ve yüzde 1,82 kazanımla 3.585,63 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.543,92, en yüksek 3.650,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,63 artışla 3.649,21 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,86, sanayi endeksi yüzde 1,92, hizmetler endeksi yüzde 2,09, teknoloji endeksi yüzde 5,39 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 159,01 puan ve yüzde 4,11 yükselişle 4.025,14 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 86'sı prim yaptı, 14'ü geriledi. İş Bankası (C), Akbank, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.731,85 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.731,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,10 düşüşle 1 milyon 6 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,2059 lira, satışta 18,2789 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,2062 lira, satışta 18,2791 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,46'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,91'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0125, sterlin/dolar paritesi 1,1693, dolar/yen paritesi de 142,43 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,60 yükselişle 94,13 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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