Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

23.09.2022 18:51
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,66 puan azalarak 3.281,61 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,66 puan azalarak 3.281,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,27 puan ve yüzde 0,25 kazanımla 3.303,54 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.275,57, en yüksek 3.330,37 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 azalışla 3.281,61 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,59, teknoloji endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 0,97 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,80 puan ve yüzde 0,72 düşüşle 3.555,67 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 53'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Hacı Ömer Sabancı Holding, Şişecam ve Hektaş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.647,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.647,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kayıpla 997 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,3574 lira, satışta 18,4309 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,3273 lira, satışta 18,4007 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9723, sterlin/dolar paritesi 1,0929, dolar/yen paritesi de 143,15 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,72 azalışla 85,35 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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