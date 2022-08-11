Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 38,86 puan artarak 2.868,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 30,95 puan ve yüzde 1,09 değer kazanarak 2.860,53 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.834,61, en yüksek 2.877,60 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,37 artışla 2.868,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,64, sanayi endeksi yüzde 0,23, hizmetler endeksi yüzde 2,20, teknoloji endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 50,75 puan ve yüzde 1,66 yükselişle 3.101,90 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60'ı prim yaptı, 36'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi Bankası, SASA Polyester ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.787,30 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.787,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kazanımla 1 milyon 44 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,9231 lira, satışta 17,9949 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,9183 lira, satışta 17,9901 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,62'den, bileşik getirisi de yüzde 20,59'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0328, sterlin/dolar paritesi 1,2202, dolar/yen paritesi de 132,78 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,70 yükselişle 98,17 dolardan işlem görüyor.