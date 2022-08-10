Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

10.08.2022 19:01
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 44,41 puan artarak 2.829,58 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 44,41 puan artarak 2.829,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,24 puan ve yüzde 0,22 değer kaybederek 2.778,92 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.764,41, en yüksek 2.829,62 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,59 artışla 2.829,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,81, sanayi endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 1,80 ve teknoloji endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 54,68 puan ve yüzde 1,82 yükselişle 3.051,15 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 31'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.797,50 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.797,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre, 1 milyon 40 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,9183 lira, satışta 17,9901 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,9194 lira, satışta 17,9912 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,41'den, bileşik getirisi de yüzde 21,45'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0334, sterlin/dolar paritesi 1,2248, dolar/yen paritesi de 132,49 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,45 azalışla 95,25 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:49 Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
17:52 İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 19:01:44. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement