Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

22.09.2022 19:04
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 49,51 puan artarak 3.295,27 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 49,51 puan artarak 3.295,27 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,97 puan ve yüzde 0,06 kazanımla 3.247,73 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.236,99, en yüksek 3.320,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,53 artışla 3.295,27 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 2,23, hizmetler endeksi yüzde 1,44 ve teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 61,75 puan ve yüzde 1,75 yükselişle 3.581,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 34'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişecam, Yapı Kredi Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.671,20 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.671,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,70 kazançla 1 milyon 2 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,3273 lira, satışta 18,4007 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,2821 lira, satışta 18,3554 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9832, sterlin/dolar paritesi 1,1274, dolar/yen paritesi de 142,14 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,83 yükselişle 89,75 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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