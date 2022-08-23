Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 59,03 puan artışla 3.121,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, güne 9,57 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 3.072,06 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.070,20, en yüksek 3.131,56 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,93 artışla 3.121,52 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,83, hizmetler endeksi yüzde 1,02, mali endeksi yüzde 3,20 ve teknoloji endeksi yüzde 0,54 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 79,59 puan ve yüzde 2,40 yükselişle 3.399,82 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 37'si geriledi. Akbank, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.751,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.751,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,5 azalışla 1 milyon 3 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18.0890 lira, satışta 18.1617 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,0861 lira, satışta 18,1586 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,74'ten, bileşik getirisi de yüzde 15,28'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9990, sterlin/dolar paritesi 1,1860, dolar/yen paritesi de 136,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3 artışla 99 dolardan işlem görüyor.