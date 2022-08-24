Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

24.08.2022 18:50
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 61,22 puan azalarak 3.060,30 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 61,22 puan azalarak 3.060,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, güne 18,03 puan ve yüzde 0,58 değer kazancıyla 3.139,55 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.056,76, en yüksek 3.148,82 puanla BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,96 azalışla 3.060,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,72, hizmetler endeksi yüzde 0,07, mali endeksi yüzde 2,91, teknoloji endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 74,67 puan ve yüzde 2,20 düşüşle 3.325,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 79'u geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.753 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.753 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 kazanımla 1 milyon 10 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18.1049 lira, satışta 18.1775 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18.0892 lira, satışta 18.1617 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,02'den, bileşik getirisi de yüzde 14,51'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9970, sterlin/dolar paritesi 1,1800, dolar/yen paritesi de 136,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,56 düşüşle 98,85 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne rekorla başladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne rekorla başladı Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:25 Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi!
18:02 İsviçre'de duygulandıran anlar! 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları ziyaret eden kadın sevgiyle karşılandı
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:47 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan vatandaşlara seslendi: Borçlarınızı ödemeyin, seçimden sonra ben hesaplaşacağım
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 18:50:11. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement