Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 61,22 puan azalarak 3.060,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, güne 18,03 puan ve yüzde 0,58 değer kazancıyla 3.139,55 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.056,76, en yüksek 3.148,82 puanla BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,96 azalışla 3.060,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,72, hizmetler endeksi yüzde 0,07, mali endeksi yüzde 2,91, teknoloji endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 74,67 puan ve yüzde 2,20 düşüşle 3.325,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 79'u geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.753 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.753 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 kazanımla 1 milyon 10 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18.1049 lira, satışta 18.1775 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18.0892 lira, satışta 18.1617 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,02'den, bileşik getirisi de yüzde 14,51'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9970, sterlin/dolar paritesi 1,1800, dolar/yen paritesi de 136,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,56 düşüşle 98,85 dolardan işlem görüyor.