Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

28.09.2022 19:18
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 67,48 puan azalarak 3.198,16 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 67,48 puan azalarak 3.198,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,87 puan ve yüzde 0,33 değer kaybederek 3.254,77 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.198,16, en yüksek 3.283,94 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,07 azalışla 3.198,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,70, sanayi endeksi yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 1,81 ve teknoloji endeksi yüzde 2,20 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 70,91 puan ve yüzde 1,99 düşüşle 3.489,01 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 80'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Sasa Polyester, Garanti Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.658,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 19.10 itibarıyla 1.658,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kayıpla 986 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,4733 lira, satışta 18,5473 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,4380 lira, satışta 18,5119 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,99'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,48'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 19.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9697, sterlin/dolar paritesi 1,0845, dolar/yen paritesi de 144,16 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,87 yükselişle 87,63 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
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Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa günü düşüşle tamamladı Altının kilogramı 986 bin liraya geriledi Altının kilogramı 986 bin liraya geriledi
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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