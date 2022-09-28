Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 67,48 puan azalarak 3.198,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,87 puan ve yüzde 0,33 değer kaybederek 3.254,77 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.198,16, en yüksek 3.283,94 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,07 azalışla 3.198,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,70, sanayi endeksi yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 1,81 ve teknoloji endeksi yüzde 2,20 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 70,91 puan ve yüzde 1,99 düşüşle 3.489,01 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 80'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Sasa Polyester, Garanti Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.658,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 19.10 itibarıyla 1.658,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kayıpla 986 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,4733 lira, satışta 18,5473 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,4380 lira, satışta 18,5119 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,99'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,48'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 19.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9697, sterlin/dolar paritesi 1,0845, dolar/yen paritesi de 144,16 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,87 yükselişle 87,63 dolardan işlem görüyor.