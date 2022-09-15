Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

15.09.2022 19:16
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 83,84 puan azalarak 3.363,12 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 83,84 puan azalarak 3.363,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,19 puan ve yüzde 0,15 kazançla 3.452,15 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.355,15, en yüksek 3.494,38 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,43 azalışla 3.363,12 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,04, sanayi endeksi yüzde 0,78, hizmetler endeksi yüzde 1,03 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 1,69 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 114,71 puan ve yüzde 3,05 düşüşle 3.652,35 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 60'ı geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.666,80 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 1.666,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,03 kayıpla 991 bin 670 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,2290 lira, satışta 18,3020 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,2193 lira, satışta 18,2923 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,98'den, bileşik getirisi de yüzde 14,47'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9990, sterlin/dolar paritesi 1,1474, dolar/yen paritesi de 143,51 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,40 azalarak 89,90 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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