Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

26.08.2022 19:06
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,33 puan artarak 3.146,10 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,33 puan artarak 3.146,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 18,16 puan ve yüzde 0,58 değer kazancıyla 3.154,93 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.104,90, en yüksek 3.188,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 3.146,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08, hizmetler endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,64, teknoloji endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,70 puan ve yüzde 0,28 yükselişle 3.429,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 52'si geriledi. Akbank, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.737 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.55 itibarıyla 1.737 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kayıpla 1 milyon 26 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,1437 lira, satışta 18,2164 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,1339 lira, satışta 18,2066 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,24'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,75'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.55 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0008, sterlin/dolar paritesi 1,1780, dolar/yen paritesi de 137,04 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,35 düşüşle 97,67 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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