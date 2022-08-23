Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa güne yükselişle başladı

23.08.2022 10:04
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artarak 3.072,06 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artarak 3.072,06 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,57 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 3.072,06 puan oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,83'le iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 1,40 değer kazanarak 3.062,49 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.083,34 puana taşıdı.

Analistler, dünyanın önde gelen ekonomilerinde yüksek enflasyon ve düşük büyüme temasının korunmasıyla, yatırımcı fiyatlamaları açısından merkez bankalarının alacağı aksiyonlar ve sözle yönlendirmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu vurgulayan analistler, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, dünya genelinde ise öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.090 seviyesinin direnç, 3.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:46 Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Civan Canova için düzenlenen törende Nursel Köse ve Nesrin Cavadzade gözyaşlarına hakim olamadı
11:42 Kepçeyi salıncak yapan işçilerin tehlikeli eğlencesi!
11:50 Sosyal konut projesinin detaylarını Bakan Murat Kurum anlattı: Asgari ücretliler ödeyebilecek
11:13 Seveni kadar sevmeyeni de çok! İşte zengin besin kaynağı yeşil mercimeğin faydaları...
11:13 Çöp evde bulunan şarkıcı Engür Kalender'in "Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi" sözlerine yalanlama: Eminim doğrudur, anahtar cebimde!
11:03 Sağlık Bakanı Koca tarih verip uyardı: 65 yaş üstü hatırlatma dozlarını yaptırmalı
10:57 Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarına vize vermeyen AB ve ABD'yi eleştirdi: Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapıyorlar
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gramı 1.012 liradan satılıyor
10:54 Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu bir ailenin bebeği beyni kafatasının dışında doğdu
10:48 Emine Ün'den ölen annesi için hüzünlü paylaşım: Kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 12:11:09. #1.13#
SON DAKİKA: Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement