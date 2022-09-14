Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa güne düşüşle başladı

14.09.2022 10:02
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,01 azalışla 3.392,43 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,01 azalışla 3.392,43 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,45 puan ve yüzde 1,01 değer kaybederek 3.392,43 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 3,55 ve holding endeksi yüzde 0,42 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren bankacılık, en çok kazandıran yüzde 0,27'yle inşaat oldu.

Borsa İstanbul'da dün bankacılık sektöründe yoğunlaşan satışların genele yayılması ile endekse bağlı devre kesici sistemi çalışırken, BIST 100 endeksi yüzde 6,09 değer kaybederek 3.426,88 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi ise 138,1 milyar lira ile rekor kırdı.

Analistler, enflasyonist endişeler paralelinde merkez bankalarının tarihi düzeyde faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısına kadar piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Fed'in gelecek hafta, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlamalara girerken, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor. Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 34 düzeyinde bulunuyor.

Yurt içinde ise bir süredir küresel piyasalardan pozitif ayrışan BIST 100 endeksinde yaşanan düzeltmenin devam edip etmeyeceğinin izleneceğini aktaran analistler, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.340 puanın destek, 3.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.

YORUMLAR
500
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı New York borsası ABD'nin enflasyon verisi sonrası sert düşüşle kapandı New York borsası ABD'nin enflasyon verisi sonrası sert düşüşle kapandı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:54 50 askeri şehit olan Azerbaycan, Ermenistan askerlerini Bayraktar SİHA'larla imha etti
09:42 Geçtiğimiz haftalarda Selin Ciğerci'yle 2. kez boşanan Gökhan Çıra, yeni sevgili buldu
09:01 Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadın 5 saat boyunca kaldırımda hareketsiz bekledi
08:46 Sessiz sedasız evlenmişti! Leyla Lydia Tuğutlu'nun karnı burnunda
08:09 2. Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri akın edecek! Sadece 3 ülke davet edilmedi
07:53 Muğla'da gece yarısı çıkan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alındı
07:31 Milyonlar başvurusu bugün başlıyor! İşte cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ayrıntıları...
05:09 Temmuz ayından bu yana beklenen güncelleme yayınlandı! İşte WhatsApp'a gelen yenilikler
03:00 İsrail'de seçim öncesi kamuoyu yoklaması: Netanyahu cephesi 60, Lapid 55 sandalye alıyor
00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine başvurular nasıl yapılıyor? Bugün itibarıyla başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 10:02:12. #1.11#
SON DAKİKA: Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement