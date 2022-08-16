Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

16.08.2022 18:54
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 56,12 puan artışla 2.913,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 56,12 puan artışla 2.913,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, güne 18,85 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 2.876,03 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.773,06, en yüksek 2.913,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,96 artışla 2.913,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeksi yüzde 2,09, hizmetler endeksi yüzde 2,07 ve sanayi endeksi yüzde 0,96 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 78,29 puan ve yüzde 2,55 yükselişle 3.145,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 39'u geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi, Akbank, ve Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.775,1 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.775,1 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,1 artışla 1 milyon 34 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,9295 lira, satışta 18,0013 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,9285 lira, satışta 18,0003 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,74'ten, bileşik getirisi de yüzde 19,62'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0180, sterlin/dolar paritesi 1,2090, dolar/yen paritesi de 134,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 düşüşle 92,2 dolardan işlem görüyor.

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Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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