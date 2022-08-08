Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.792,47 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi 2.792,47 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,84 puan değer kazancıyla 2.786,33 oldu.

Toplam işlem hacmi 21,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 1,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,95 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,28 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, ABD'de güçlü gelen iş gücü piyasası verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle artan resesyon ve enflasyon ikileminin fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların devam edebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.820 puanın direnç, 2.750 ve 2.720 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.