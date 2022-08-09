Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

09.08.2022 13:12
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.807,21 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçerek 2.787,34 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.807,21 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçerek 2.787,34 puana geriledi.

Günün ilk yarısında 2.807,21 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,71 puan ve yüzde 0,28 değer kaybıyla 2.787,34 puana indi.

Toplam işlem hacmi 21,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,40, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,32 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,85 ile iletişim oldu.

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların devam edebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.820 puanın direnç, 2.750 ve 2.720 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika

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