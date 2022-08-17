Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

17.08.2022 13:12
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.946,75 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından 2.900-2.940 bandında dengelendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.946,75 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından 2.900-2.940 bandında dengelendi.

Günün ilk yarısında 2.946,75 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,67 puan değer kazanarak 2.938,97 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 31,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,96, holding endeksi yüzde 0,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,72 ile inşaat oldu.

Analistler, ABD'de beklentilerden iyi gelen şirket karlılıkları ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarını güçlendirebileceğine yönelik haber akışıyla küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini kaydederek, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Yoğunlaşacak makroekonomik veri gündeminin de piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade eden analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların da sürebileceğini dile getirdi.

Analistler, veri gündeminde ise ABD'de perakende satışların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.950 ve 3.000 seviyesinin direnç, 2.920 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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