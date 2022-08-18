Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.998,04 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından 2.970-2.990 bandında dengelendi.

Günün ilk yarısında 2.998,04 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,42 puan değer kazanarak 2.983,42 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 35,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,43 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,08 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 3,71 ile ticaret oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzdaki toplantı tutanaklarında ekonomik görünümdeki hızlı değişim ve Fed üyelerinin karar almalarını zorlaştıran ekonomik çerçeveye yapılan vurgu sonrası küresel pay piyasalarının yön arayışında olduğunu söyledi.

Yurt içi piyasaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandığını aktaran analistler, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların da sürebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra haftalık işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.000 seviyesinin direnç, 2.960 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakacağını tahmin ediyor.